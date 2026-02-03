Sono partiti i lavori di manutenzione, da parte dell’Anas, del ponte sul rio “De Idda” situato sulla strada statale 127 “Settentrionale Sarda” a Perfugas. Il comune, che di recente aveva sottoscritto un atto per la messa in sicurezza della viabilità, ha fatto sapere che l’intervento avrà un valore complessivo di 350mila euro. I lavori consisteranno in: riqualificazione della struttura e il rifacimento della pavimentazione, istallazione di nuove barriere di sicurezza e il rifacimento della segnaletica.

L’intervento avrà una durata di 2 mesi e renderà necessaria la chiusura al traffico del ponte. Le indicazioni saranno presenti con segnalazioni sul posto e deviazioni sulla viabilità statale alternativa.

