Sassari, oltre 17mila articoli non a norma: maxi sequestro della GdF in un deposito di Predda NieddaScoperti giocattoli per bambini, articoli per la casa, materiale elettrico e prodotti cosmetici privi dei requisiti essenziali per la messa in vendita
Guardia di Finanza di Sassari in piena attività per prevenire e reprimere ogni forma di commercio di prodotti che potrebbero rivelarsi pericolosi per la salute dei consumatori o che hanno marchi contraffatti.
Proprio in città le Fiamme Gialle, con il nucleo di polizia economico-finanziaria, hanno sottoposto nei giorni scorsi a controllo un magazzino di Predda Niedda dove vi erano numerosi oggetti destinati alla vendita, soprattutto giocattoli per bambini, articoli per la casa, materiale elettrico e prodotti cosmetici.
L’ispezione dei militari ha portato al sequestro di 17.260 prodotti “non sicuri”, privi della marcatura CE o in ogni caso sprovvisti dei requisiti essenziali, delle informazioni e delle avvertenze d’uso previste dal “Codice del Consumo”, per essere immessi in commercio.
Il rappresentante legale, di origine cinese, è stato segnalato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari per la violazione del Codice del Consumo con le conseguenti elevazioni delle sanzioni pecuniarie previste.