Due rottweiler abbandonati all’interno di un appartamento, senza cibo né acqua, lasciati incustoditi dopo che il loro proprietario era stato arrestato per violazione degli arresti domiciliari. Il cane Ciro di cinque anni, e la femmina Asia di otto, per i residenti della palazzina di via Buonarrotti, a Porto Torres, rappresentavano un pericolo per se stessi e per gli animali.

Da giovedì notte, 29 gennaio, dopo l’arresto dell’uomo da parte dei carabinieri della compagnia locale, i due cani sono rimasti soli senza nessuno che si prendesse cura di loro, con la femmina particolarmente sofferente per una cistite non curata.

La ex compagna dell'uomo aveva tentato di entrare con difficoltà nell’abitazione, ma poi aveva chiesto aiuto alle forze di polizia locale. La vicenda si è risolta con un intervento di soccorso del servizio veterinario Asl di Sassari, con il presidente dell’Ordine dei Medici veterinari, Andrea Sarria, nonchè direttore della struttura complessa Randagismo e Angrafe animali di Sassari.

Un’operazione che si è svolta nel pomeriggio in collaborazione con gli uomini del Comando della Polizia Locale, guidato da Katia Onida, e il personale della Asl che, salito al secondo piano con l’utilizzo di due gabbie, ha trasferito in sicurezza i due animali al piano terra, per poi trasportarli nella struttura sanitaria Asl così da sottoporre i due rottweiler ad accertamenti medici, prima di trasferirli presso il canile comunale di Porto Torres, in località Monte Rosè.

La storia aveva destato preoccupazione e allarme, dopo la pubblicazione di un post sui social in cui si chiedeva aiuto e sostegno per i cani che rischiavano la denutrizione. In particolare i residenti avevano allarmato le forze dell’ordine.

