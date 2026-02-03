La società in house del Comune di Porto Torres si aggiudica il servizio di manutenzione e gestione del verde nelle aree urbane della città, per il periodo febbraio 2026-gennaio 2027, con opzione di proroga per un ulteriore anno. Questa mattina il punto è stato esaminato e approvato all’unanimità dalla Commissione Ambiente, presieduta da Gianpiero Madeddu, a cui ha partecipato l’assessore all’Ambiente, Massimiliano Ledda.

L’affidamento rappresenta la prosecuzione di un progetto già avviato negli anni precedenti. Il servizio fornito dalla Multiservizi non si limita alle operazioni di sfalcio, ma comprende attività di conservazione, valorizzazione e monitoraggio delle essenze arboree presenti sul territorio comunale, anche alla luce degli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico. L’importo complessivo dell’appalto è pari 823mila euro ed è motivato dall’ampliamento delle aree verdi comunali, conseguente all’espansione delle zone C, che ha comportato l’acquisizione di nuovi spazi destinati alla fruizione collettiva.

«Il personale della Multiservizi ha ormai acquisito negli anni una professionalità nella gestione del verde pubblico e per tali ragioni siamo favorevoli ad appaltare il servizio in house», ha commentato Madeddu, presidente della commissione.

