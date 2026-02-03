Argomento caldissimo, quello della sicurezza urbana. Lunedì 9 febbraio, dalle 9 alle 13.30 se ne parlerà nell’Aula Piras del Dipartimento di Giurisprudenza in viale Mancini 5 a Sassari, con la conferenza internazionale “La governance della sicurezza a un bivio. Attori, strumenti e sfide emergenti per il policy-making”, evento conclusivo del progetto PRIN PNRR “How to reduce crime and disorder? An impact evaluation of the Italian administrative orders (2012–2022)”.

L’iniziativa rappresenta un momento di sintesi e confronto sui risultati di una ricerca pluriennale che ha visto il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari svolgere un ruolo centrale, attraverso l’unità locale del progetto coordinata dal professor Marco Calaresu.

Tra i principali risultati già conseguiti dalla ricerca si colloca la pubblicazione del volume Le politiche di sicurezza: modelli e strumenti per la valutazione (Carocci, 2024), che raccoglie contributi teorici ed empirici dedicati all’analisi degli strumenti di policy e alle metodologie di valutazione delle politiche di sicurezza pubblica, con particolare attenzione al contesto urbano.

La conferenza si colloca nel quadro delle attività di ricerca sviluppate presso il nostro Ateneo in materia di sicurezza urbana e policy analysis, contribuendo al dibattito scientifico sugli strumenti di intervento pubblico e sulle loro ricadute.

Dopo i saluti istituzionali, la mattinata sarà dedicata alla presentazione delle linee di ricerca e dei principali risultati della ricerca, con interventi dei ricercatori dell’Università di Sassari coinvolti nel progetto, tra cui Mirko Nazzari, Mauro Tebaldi e Chiara De Micheli, affiancati da studiosi provenienti da Università italiane e internazionali, tra cui l’Università di Bologna, l’Università di Milano, l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” ed Edge Hill University.

Il programma prevede inoltre una tavola rotonda con rappresentanti delle istituzioni e degli attori operativi della sicurezza urbana, tra i quali Francesco Spanedda, Assessore agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna, Gianni Serra, Comandante della Polizia Locale di Sassari, e Gian Guido Nobili, Responsabile dell’Area Sicurezza Urbana, Legalità e Polizia Locale della Regione Emilia-Romagna e referente del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana (FISU). L’evento si svolge con il patrocinio del FISU, a conferma del crescente inserimento della città di Sassari e della sua Università nelle reti nazionali di confronto sulle politiche di sicurezza urbana.

