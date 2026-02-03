«La rotatoria di viale della Resistenza? Intitoliamola al campione Sergio Farris».

Le forze di opposizione del centrodestra in Consiglio comunale, Forza Italia, Lega, Udc, Fratelli d’Italia e Prima Alghero, hanno depositato congiuntamente un ordine del giorno per l’intitolazione della rotatoria, ancora in fase di realizzazione, all’intersezione tra viale della Resistenza e via Giovanni XXIII a Sergio Farris, leggenda del motorismo sardo e simbolo della cronoscalata Alghero-Scala Piccada, scomparso all'età di 73 anni nel 2014. Primo firmatario dell’atto è Marco Tedde. Si tratta di un’iniziativa unitaria dell’intero centrodestra, che intende rendere omaggio a una figura straordinaria dello sport automobilistico, profondamente legata alla città di Alghero e capace di portarne il nome e il prestigio ben oltre i confini dell’Isola.

«Con questo ordine del giorno - dichiarano i capigruppo del centrodestra Tedde, Pais, Salvatore, Cocco e Fadda - vogliamo affermare un principio semplice ma fondamentale: Alghero deve saper riconoscere e valorizzare le proprie eccellenze, la propria storia e le personalità che hanno contribuito in modo determinante a costruirne l’identità sportiva e culturale».

La scelta della rotatoria non è casuale: l’infrastruttura sorge infatti in prossimità del punto di partenza storico della cronoscalata Alghero-Scala Piccada, gara simbolo della carriera di Sergio Farris e pagina indelebile della storia sportiva cittadina. L’ordine del giorno impegna il sindaco e la giunta comunale ad avviare tutti gli atti amministrativi necessari e a organizzare una cerimonia ufficiale di inaugurazione, coinvolgendo la famiglia Farris, le associazioni sportive e il mondo del motorismo.

«Questa iniziativa - concludono - testimonia la volontà del centrodestra di lavorare in modo compatto su proposte che parlano alla città, alla sua memoria e al suo futuro, al di là di ogni appartenenza politica».

Il figlio di Sergio Farris, Sergio junior, classe 1986, noto pilota automobilistico specializzato in cronoscalate e rally, commenta così l'iniziativa del centrodestra: «Erano anni che cercavo di trovare un modo per onorare mio padre dopo tutto il bene che ha fatto ad Alghero, allo sport isolano e all'Alghero-Scala Piccada. Non potevo aspettarmi di meglio e questo grazie a Marco Tedde, al sindaco Cacciotto e a tutta la giunta di Alghero, al di là delle casacche politiche».

