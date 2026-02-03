Alghero, il centrodestra unito: «Intitoliamo la rotatoria a Sergio Farris, leggenda del motorismo sardo»Un’iniziativa unitaria che intende rendere omaggio a una figura straordinaria dello sport automobilistico
«La rotatoria di viale della Resistenza? Intitoliamola al campione Sergio Farris».
Le forze di opposizione del centrodestra in Consiglio comunale, Forza Italia, Lega, Udc, Fratelli d’Italia e Prima Alghero, hanno depositato congiuntamente un ordine del giorno per l’intitolazione della rotatoria, ancora in fase di realizzazione, all’intersezione tra viale della Resistenza e via Giovanni XXIII a Sergio Farris, leggenda del motorismo sardo e simbolo della cronoscalata Alghero-Scala Piccada, scomparso all'età di 73 anni nel 2014. Primo firmatario dell’atto è Marco Tedde. Si tratta di un’iniziativa unitaria dell’intero centrodestra, che intende rendere omaggio a una figura straordinaria dello sport automobilistico, profondamente legata alla città di Alghero e capace di portarne il nome e il prestigio ben oltre i confini dell’Isola.
«Con questo ordine del giorno - dichiarano i capigruppo del centrodestra Tedde, Pais, Salvatore, Cocco e Fadda - vogliamo affermare un principio semplice ma fondamentale: Alghero deve saper riconoscere e valorizzare le proprie eccellenze, la propria storia e le personalità che hanno contribuito in modo determinante a costruirne l’identità sportiva e culturale».
La scelta della rotatoria non è casuale: l’infrastruttura sorge infatti in prossimità del punto di partenza storico della cronoscalata Alghero-Scala Piccada, gara simbolo della carriera di Sergio Farris e pagina indelebile della storia sportiva cittadina. L’ordine del giorno impegna il sindaco e la giunta comunale ad avviare tutti gli atti amministrativi necessari e a organizzare una cerimonia ufficiale di inaugurazione, coinvolgendo la famiglia Farris, le associazioni sportive e il mondo del motorismo.
«Questa iniziativa - concludono - testimonia la volontà del centrodestra di lavorare in modo compatto su proposte che parlano alla città, alla sua memoria e al suo futuro, al di là di ogni appartenenza politica».
Il figlio di Sergio Farris, Sergio junior, classe 1986, noto pilota automobilistico specializzato in cronoscalate e rally, commenta così l'iniziativa del centrodestra: «Erano anni che cercavo di trovare un modo per onorare mio padre dopo tutto il bene che ha fatto ad Alghero, allo sport isolano e all'Alghero-Scala Piccada. Non potevo aspettarmi di meglio e questo grazie a Marco Tedde, al sindaco Cacciotto e a tutta la giunta di Alghero, al di là delle casacche politiche».