Inclusività con gli anziani, risorsa attiva da valorizzare, contrastando isolamento e declino cognitivo mediante la partecipazione sociale, le attività culturali, ricreative e formative.

Strategie chiave del progetto "My Care, Speranza e Desiderio" pronto a partire a Porto Torres, un’iniziativa diretta a favorire il benessere psico-relazionale delle persone anziane e incentivare l'invecchiamento attivo attraverso momenti di aggregazione e di incontro intergenerazionale, laboratori di alfabetizzazione digitale, iniziative di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale locale.

L'attività promossa da Auser Li Punti - Sassari ODV, in collaborazione con i Comuni del PLUS di Sassari, Sorso, Porto Torres e Stintino e sostenuta con risorse del Fondo nazionale delle Politiche Sociali attribuite al Plus Sassari, è rivolta alle anziane e agli anziani autosufficienti residenti nei comuni coinvolti.

"My Care, Speranza e Desiderio" è stato presentato questa mattina, 3 febbraio, nella sala di rappresentanza del Palazzo del Marchese, sede istituzionale del Comune turritano, dall'assessora alle Politiche Sociali, Gavina Muzzetto, dal dirigente dell'Area Politiche Sociali Flavio Cuccureddu, dalla rappresentante dell'associazione Auser Anna Maria Marra, dal coordinatore del progetto Roberto Manca e dal Pedagogista Marcello Tellini. All'incontro era presente anche il direttore della Casa di riposo Fondazione Biccheddu Deroma Francesco Biccheddu. Le iniziative prenderanno il via entro il mese di febbraio e includono corsi antincendio, di primo soccorso e di sicurezza domestica, canto corale, yoga sulla sedia e art counseling per favorire la consapevolezza delle proprie emozioni. I laboratori e le attività sono a partecipazione libera e gratuita e saranno ospitate nei locali del Museo del Porto, in via Antonietta Bassu e in una sala messa a disposizione nella casa di riposto Biccheddu Deroma, in via Atrio Comita.

Il progetto nasce dall’esigenza di contrastare le condizioni di solitudine, isolamento e fragilità sociale che colpiscono una parte significativa della popolazione anziana, in particolare le persone over 65 che vivono sole o in situazioni di disagio economico e relazionale. L’iniziativa riconosce gli anziani come risorsa fondamentale della comunità, promuovendo l’invecchiamento attivo e il diritto alla piena partecipazione alla vita sociale, culturale e relazionale del territorio e sottolinea l'importanza della collaborazione tra enti locali, associazioni e cittadini nel contrasto all’isolamento sociale. Le persone interessate a partecipare alle attività, possono rivolgersi direttamente all'Auser Li Punti contattando i numeri: 349 0858494 - 347 3087709 o scrivendo una mail a lipunti@auser.sardegna.it. Possono inoltre seguire la pagina social dell'associazione per restare aggiornate sulle date di attivazione dei corsi e dei laboratori: https://www.facebook.com/profile.php?id=61581682989787&locale=it_I.

«Auspichiamo una grande partecipazione all'iniziativa - ha dichiarato Gavina Muzzetto - perché le persone anziane possono riscoprire e sperimentare numerose attività a cui non avevano pensato. Coltivare interessi e passioni è una preziosa opportunità per mantenersi attivi e vitali e, soprattutto per favorire la socializzazione».

«Abbiamo accolto con grande favore questo progetto - ha aggiunto Flavio Cuccureddu - perché si sposa perfettamente con la visione di questa Amministrazione e dei nostri Servizi Sociali orientata a proseguire il percorso per rendere Porto Torres una città sempre più inclusiva. L'iniziativa rafforza e completa le politiche di inclusione e supporto sociale coinvolgendo anche la fascia degli anziani autosufficienti».

Per Anna Maria Marra: «L'impegno di Auser è fare in modo che ognuno possa dare e trovare aiuto, incontrare gli altri, arricchire le proprie competenze, contribuire alla crescita della comunità in cui vive». Auser Li Punti ODV, costituita nel 2013, opera all’interno della rete nazionale Auser per favorire l’invecchiamento attivo, la solidarietà e la partecipazione sociale, promuovendo il dialogo tra generazioni diverse. Intanto, per favorire la partecipazione attiva e inclusiva e promuovere un maggior benessere nella popolazione anziana il PLUS – Ambito territoriale di Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino ha pubblicato un nuovo avviso per l'annualità 2026 per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione di Enti del Terzo Settore dei territori coinvolti, disponibili a realizzare interventi innovativi di carattere ricreativo, sociale e culturale a favore di anziani autosufficienti.

