Un minore di Porto Torres è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento della scorsa settimana, quando il ragazzo era stato fermato dai carabinieri della radiomobile della compagnia locale mentre insisteva, con un barista di un locale del porto, per consumare bevande alcolici, un atteggiamento che ha insospettito i militari.

Non appena hanno cercato di avvicinarsi il giovane ha tentato la fuga, scappando per le vie del centro urbano. L'inseguimento si è concluso dopo qualche centinaio di metri percorso a piedi nel cuore della città. Sottoposto a perquisizione, il ragazzo è stato trovato in possesso di 14 dosi di hashish già confezionate e di alcune banconote, nascoste nella tasca del giubbotto, ritenute frutto di precedenti cessioni.

L’operazione si è poi estesa al domicilio del giovane, dove nel garage di casa i carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 51 dosi di hashish e un pezzo intero della sostanza del peso di circa sette grammi, insieme a un bilancino di precisione presumibilmente utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Tutto il materiale sequestrato è stato posto sotto il controllo delle autorità competenti. Su disposizione della Procura della Repubblica per i Minorenni di Sassari, che ha coordinato e diretto le indagini, il ragazzo è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

