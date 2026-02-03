Gli sport equestri puntano a una maggiore tutela dei cavalli e anche una maggiore professionalizzazione del settore sportivo.

Venerdì 6 febbraio la sede Asvi in Piazza Duchessa Borgia a Ozieri ospita a partire dalle ore 10 il convegno dal titolo “Il Cavallo Atleta: Prospettive, Tutele e Normativa – Un Futuro Sostenibile per lo Sport Equestre”. L'evento è organizzato dall'Anacaad, l'associazione nazionale allevatori del cavallo anglo arabo e derivati, in collaborazione con l'Asvi, l'agenzia regionale per lo sviluppo e valorizzazione ippica.

Un incontro particolarmente importante per allevatori, proprietari e federazioni sportive di un “sistema cavallo” che in Italia riguarda oltre 50mila sella italiani, 16.250 anglo arabi (la Sardegna da sola ne produce circa il 90%) con quasi 1.200 scuderie attive in tutta la nazione. Un patrimonio di grande rilievo che necessita, per essere curato e valorizzato sempre al meglio, non solo di passione e competenze ma anche della conoscenza delle norme e degli aggiornamenti.

Nel corso del convegno verranno analizzati i decreti ministeriali, con particolare attenzione alle novità, ai contenuti e modalità, con chiarimenti pratici e discussione aperta. Si approfondirà il tema su come la nuova legge protegge gli atleti a quattro zampe, garantendo standard di benessere più elevati. Si vedrà infine il ruolo delle Federazioni e le opportunità per allevatori, proprietari e sportivi.

Previsti gli interventi di Giuseppe Sedda, medico veterinario Asl, di Raffaele Cherchi, direttore generale Asvi Sardegna e di Stefano Ferranti, presidente Anacaad.

