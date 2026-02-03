Nell’ambito del programma P.I.P.P.I. – Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini sostenuto da PLUS Anglona Coros Figulinas, il Comune di Florinas propone il progetto “Florinas a Colori” con l’obiettivo di accompagnare e sostenere famiglie e minori, valorizzando le risorse educative, relazionali e comunitarie, e promuovendo percorsi di crescita condivisa, ascolto e partecipazione.

Nell’ultimo incontro c’è stato un momento di accoglienza e conoscenza, pensato per avviare il percorso progettuale e creare uno spazio aperto al dialogo, al supporto e alla costruzione di relazioni positive tra famiglie, bambini e servizi. Un’iniziativa che mette al centro il benessere dei più piccoli e il rafforzamento delle competenze genitoriali, attraverso un lavoro di rete tra istituzioni e territorio.un sostegno alle famiglie in difficoltà, con interventi diretti a migliorare i rapporti interni e con i propri figli attraverso azioni attive in grado di coinvolgere tutti i componenti del nucleo familiare.

