C’è la firma sulla consegna dei lavori all'impresa che si occuperà delle "opere di completamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle infrastrutture nell’area P.I.P. comunale” di Perfugas.

Questa mattina la sottoscrizione dell’atto che da il via libera all’intervento complessivo di 400.000 euro (100.000 euro di cofinanziamento), opera che riguarda la messa in sicurezza della viabilità esistente e la realizzazione di un nuovo tratto di sede stradale e relative opere di urbanizzazione (illuminazione, rete idrica e fognaria) che permetterà di rendere fruibili nuovi lotti da assegnare alle aziende del territorio. Il cantiere avrà una durata orientativa di 6 mesi. Sempre in area P.i.p. è previsto un secondo intervento che permetterà il completamento della strada e delle relative urbanizzazioni, rendendo fruibili ulteriori nuovi lotti.

Questo secondo intervento, finanziato con 428.585 euro, completerà un lavoro importante di riqualificazione della zona artigianale, che darà modo alla imprese di guardare con maggior interesse ad un territorio nel cuore del nord Sardegna, ben collegato con le principali arterie stradali.

Il sindaco Giovanni Filiziu: «Siamo felici di poter finalmente dare una risposta concreta alle richieste dei nostri imprenditori sia per il miglioramento della sicurezza nella viabilità esistente che per la futura messa a disposizione di ulteriori lotti che possano soddisfare esigenze di nuovi investitori che possano far crescere l'economia del nostro accogliente paese».

