Perfugas, svolta per la pista ciclabile di Badu e Linos: aggiudicati i lavoriL'Unione dei Comuni assegna l'appalto a un'impresa siciliana con un ribasso del 25%: la palla passa ora all’amministrazione comunale per la firma del contratto e l'avvio del cantiere
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Svolta per la realizzazione dell’itinerario ciclabile di Badu e Linos. L’Unione dei Comuni dell’Anglona e della Bassa Valle del Coghinas ha concluso la procedura di gara e aggiudicato i lavori all’Impresa Edile Pistone di Pistone G. e C. Snc, con sede a Caltanissetta.
L’aggiudicazione è stata formalizzata con la determinazione dell’Area tecnica del 28 ottobre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), a conclusione del procedimento gestito dalla Centrale unica di committenza dell’Unione per conto del Comune di Perfugas.
(Unioneonline/En.Ne.)