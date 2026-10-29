Svolta per la realizzazione dell’itinerario ciclabile di Badu e Linos. L’Unione dei Comuni dell’Anglona e della Bassa Valle del Coghinas ha concluso la procedura di gara e aggiudicato i lavori all’Impresa Edile Pistone di Pistone G. e C. Snc, con sede a Caltanissetta.

L’aggiudicazione è stata formalizzata con la determinazione dell’Area tecnica del 28 ottobre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), a conclusione del procedimento gestito dalla Centrale unica di committenza dell’Unione per conto del Comune di Perfugas.

(Unioneonline/En.Ne.)

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