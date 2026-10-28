Laerru, bypass sulla condotta di Sa Frana: disagi in vistaOperai di Abbanoa in azione martedì 3 novembre
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nuovo intervento dei tecnici di Abbanoa nel territorio comunale di Laerru dove nella giornata di martedì 3 novembre le squadre saranno al lavoro per la realizzazione di un bypass sulla condotta idrica adduttrice che alimenta il Serbatoio Sa Frana. L'intervento richiederà la sospensione del flusso idrico dalle 9 alle 17 per poter eseguire le operazioni con le condotta vuote: in questa fascia oraria potrebbero verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni dell'erogazione in tutto il centro abitato. Si tratta di lavori di ammodernamento della rete idrica del paese, necessaria per evitare disservizi e disagli alla comunità locale. Il servizio riprenderà a pieno regime al termine dell'intervento. I tecnici del Gestore assicurano sul contenimento quanto più possibile dell’orario di interruzione per anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. La società Abbanoa sottolinea che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.