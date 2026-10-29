Valanga di soldi dalla Regione per gli impianti sportivi cittadini. Circa 10 i milioni di euro ottenuti dal Comune attraverso il bando regionale dedicato alle Città metropolitane e ai Comuni sopra i 100mila abitanti. Nella delibera dell’Ente pubblicata due giorni fa, una cifra salta soprattutto agli occhi ed è quella dei 3 milioni di euro e 303 mila euro per la riqualificazione delle palestre ex Coni di via Coradduzza e via Prati, chiuse da oltre un decennio. Quasi 2 milioni di euro andranno invece alla ristrutturazione dello stadio Vanni Sanna, dove gioca la Torres, e un 1 milione e 189 mila per l’Ippodromo.

Importante provvista poi per il completamento del palazzetto sportivo di via Kennedy, opera Pnrr che riceverà 1 milione e 651mila euro mentre quasi 800mila saranno mirati all’adeguamento funzionale del Palaserradimigni. E ancora altri 10 finanziamenti destinati alla manutenzione di piscine e palestre, di campi di calcio, tra la città e la periferia, e dell’impianto di baseball.

Ma anche la ristrutturazione edilizia del Palasantoru e la realizzazione di un campo a 11 a Caniga. Più volte, nei mesi scorsi, sia l’assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Sanna, che l’assessore alle Politiche educative, giovanili e sportive, Nicoletta Puggioni, avevano riferito sulla partecipazione al bando e sulle interlocuzioni in particolare per risolvere il lungo stallo relativo alle palestre ex Coni.

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