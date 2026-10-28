Stintino, weekend al Mut tra laboratori creativi e digitaliLa prima iniziativa è in programma giovedì 29 ottobre alle 15 con “Spid e Cie: incontro informativo sull’identità digitale”
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Triplo appuntamento al Mut, il Museo della Tonnara di Stintino che ospita nel fine settimana eventi dedicati alla partecipazione e alla scoperta, tra servizi digitali, laboratori creativi e racconti della tradizione stintinese, un ricco calendario tra incontri e momenti di divertimento.
La prima iniziativa è in programma giovedì 29 ottobre alle 15 con “Spid e Cie: incontro informativo sull’identità digitale”, un’occasione per conoscere meglio gli strumenti di identità digitale, capire a cosa servono e come utilizzarli per accedere ai servizi online.
Venerdì 30 ottobre, dalle 15 alle 17, “La fabbrica delle zucche”, un pomeriggio dedicato alla creatività e al divertimento, per dare spazio alla fantasia con un laboratorio a tema per l’evento tanto atteso di Halloween.
Sabato 31 ottobre alle 17 “Storie di Fantasmi Stintinesi”, un viaggio tra racconti, leggende e storie misteriose legate alla memoria e alla tradizione di Stintino, per riscoprire il fascino delle narrazioni tramandate nel tempo.