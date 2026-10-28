4 defibrillatori nell'edificio postale di via XXV Aprile a Sassari. L'iniziativa del Gruppo rientra nel progetto nazionale di cardioprotezione “La Sicurezza ci sta a Cuore” il cui obiettivo è la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro. In tutta Italia si prevede l’installazione di 800 defibrillatori in 242 sedi di Poste Italiane e in Sardegna sono già 12, 6 a Cagliari, 2 a Elmas e adesso i 4 del capoluogo turritano. Di questi ultimi uno di questi si trova nell'ufficio postale di via XXV Aprile, in un'area quindi frequentata dai clienti, mentre gli altri tre sono negli spazi lavorativi dell'edificio. Nell'investimento volontario, non c’è infatti obbligo di legge – sono diversi gli scopi, quali anche il potenziamento delle procedure di primo soccorso e una tutela ancora maggiore per le persone che lavorano negli stabilimenti aziendali.

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