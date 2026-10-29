La tragedia
29 ottobre 2026 alle 07:10aggiornato il 29 ottobre 2026 alle 07:25
Dramma a Nule, morta la 78enne precipitata dal balconeRimedia Cocco non ce l'ha fatta dopo il cedimento della ringhiera: il cordoglio del paese per la scomparsa della donna, ricordata da tutti per la sua profonda devozione e il suo altruismo
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È morta Rimedia Cocco, la 78enne di Nule caduta ieri dal balcone di casa della zia. Il decesso è avvenuto oggi nell'ospedale San Francesco di Nuoro dove era ricoverata da ieri in Rianimazione.
La donna era precipitata da un'altezza di circa 4 metri a causa del cedimento della ringhiera, sul balcone del primo piano, a cui si era appoggiata. Rimedia Cocco viene ricordata dai compaesani come donna molto devota e altruista.
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