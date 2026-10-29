È morta Rimedia Cocco, la 78enne di Nule caduta ieri dal balcone di casa della zia. Il decesso è avvenuto oggi nell'ospedale San Francesco di Nuoro dove era ricoverata da ieri in Rianimazione.

La donna era precipitata da un'altezza di circa 4 metri a causa del cedimento della ringhiera, sul balcone del primo piano, a cui si era appoggiata. Rimedia Cocco viene ricordata dai compaesani come donna molto devota e altruista.

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