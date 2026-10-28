Proseguono sulla strada statale 131 gli interventi di efficientamento energetico e innalzamento degli standard di sicurezza avviati da Anas nel tratto compreso tra Sassari e Porto Torres.

Da domani, 29 ottobre, prenderà il via la fase conclusiva dei lavori per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione a LED in corrispondenza di alcuni svincoli strategici dell'arteria.

L'intervento, del valore complessivo di 3,6 milioni di euro, riguarda l'illuminazione di sei svincoli compresi tra il km 205,500 e il km 231,559 della SS 131 e rientra nel piano predisposto da Anas per incrementare la sicurezza della circolazione attraverso l'impiego di tecnologie ad alta efficienza energetica, migliorando la visibilità nei punti di intersezione e riducendo i consumi.

Le lavorazioni attualmente in corso consentiranno di completare e mettere in esercizio gli impianti nei principali svincoli situati in località Caniga (km 212), SS 131/SS 291 Var (km 216,700), Truncu Reale (km 222,100) e accesso alla SP 34 per Stintino (km 229,400).

«Per consentire l'esecuzione degli interventi – fa sapere Anas – saranno necessarie limitazioni temporanee alla circolazione fino al prossimo 5 dicembre. Le attività saranno organizzate in più fasi operative e comporteranno, a seconda dell'avanzamento del cantiere, la chiusura temporanea di singole rampe di ingresso o uscita dagli svincoli interessati oppure restringimenti localizzati della carreggiata. In tutti i casi saranno predisposti percorsi alternativi adeguatamente segnalati, al fine di garantire la continuità della circolazione e limitare i disagi agli utenti. Una volta ultimati gli interventi, gli svincoli saranno dotati di moderni sistemi di illuminazione a LED che assicureranno migliori condizioni di visibilità nelle ore notturne e in caso di condizioni meteo avverse, contribuendo ad aumentare ulteriormente i livelli di sicurezza lungo uno dei principali collegamenti viari del nord Sardegna».

(Unioneonline)

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