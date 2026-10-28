Ci ha messo cuore, anima e tanto impegno, seguendo passo passo l’iter che ha portato il Comune di Porto Torres a suggellare il patto di fratellanza con Kayemor, località del Senegal con cui è stato stretto il gemellaggio nel settembre scorso. Il consigliere comunale del Partito democratico, Massimiliano Ledda, delegato dal primo cittadino Massimo Mulas a far parte del Comitato di gemellaggio in rappresentanza della maggioranza, si prepara a diventare ambasciatore del Comune di Kayemor in Italia.

La proposta arriva dallo stesso sindaco della città senegalese che, nel pomeriggio, ha comunicato la notizia allo stesso interessato. «Domani stesso preparerò la decisione ufficiale per nominarti ambasciatore del Comune di Kayemor in Italia - ha detto il primo cittadino Saliou Cissé – Hai fatto tantissimo per il nostro Comune e meriti pienamente questo riconoscimento. È un modo per esprimerti tutta la nostra gratitudine e riconoscere il tuo impegno per la nostra comunità».

Un legame che supera i tanti chilometri di distanza tra i due Paesi per condividere una occasione di crescita sociale. Una stretta di mano che va oltre un semplice pezzo di carta. «Per me un grande onore e riconoscimento - ha commentato il consigliere Ledda - un titolo che rappresenta il risultato di un lavoro che ho sentito il dovere di svolgere a favore di una comunità che mi ha sempre accolto con affetto e gratitudine, mostrandomi sentimenti di grande amicizia».

Il Patto di gemellaggio firmato dal sindaco Massimo Mulas e dal primo cittadino della citta senegalese, Saliou Cissé, era stato suggellato nella sala consiliare dove si era riunito il Consiglio comunale di Porto Torres, in seduta aperta per accogliere la delegazione istituzionale di Kayemor, la località del Senegal con la quale il Comune di Porto Torres ha sottoscritto ufficialmente il Patto di Gemellaggio il 1° aprile 2026, nel corso della missione istituzionale nel Dipartimento di Nioro du Rip, in Senegal.

La delegazione era guidata dal sindaco di Kayemor Saliou Cissé e composta dal vicesindaco Babacar Badiane, dal presidente della Commissione Partenariato e Sviluppo Ibrahima Cissé, dalla presidentessa della commissione Femminile Aminata Sall, dal presidente della commissione Cooperazione Decentrata Kode Ndiaye, dal presidente della Commissione Religiosa e Sociale Modou Cissé, dal direttore generale dell’Agenzia per lo Sviluppo Municipale Mamouth Diop e dal mediatore linguistico Mohamadou Lamine Thiam.

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