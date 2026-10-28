Prosegue il cammino illuminato verso l’aeroporto. Disponibili due milioni e 200mila euro per migliorare la sicurezza di uno dei collegamenti stradali più trafficati del territorio algherese, soprattutto durante la stagione turistica. Dalla variante del Calich e lungo la Statale 291, cioè l'itinerario che dall'incrocio di Fertilia conduce verso Santa Maria La Palma e l'aeroporto, si aprirà presto un cantiere che comprende anche la realizzazione di una moderna rotatoria all'ingresso di Fertilia e l'installazione di un sistema di videosorveglianza. Il progetto, del valore complessivo di circa 2,2 milioni di euro, consentirà di dare continuità all'illuminazione stradale già esistente.

Anas ha già individuato l'impresa incaricata dei lavori e attende ora l'approvazione definitiva del Ministero delle Infrastrutture, prevista entro la fine dell'anno, per procedere con l'apertura del cantiere. Un ulteriore passo avanti è arrivato dall'incontro che si è svolto a Sassari, nella sede dell'Anas, dove il sindaco Raimondo Cacciotto, accompagnato dagli assessori Francesco Marinaro e Roberto Corbia, ha incontrato il capo compartimento della Sardegna, ingegner Campione, il responsabile della direzione di Sassari, ingegner Pinelli, e la struttura tecnica dell'ente. Presenti anche il consigliere Michele Pais, che ha curato i rapporti con il Ministero delle Infrastrutture, e una delegazione del comitato di quartiere di Fertilia, rappresentata dal presidente Mario Oggiano e da Mauro Manca.

La riunione è servita a ratificare gli accordi raggiunti durante l'estate e a definire gli aspetti operativi dell'intervento, a partire dalla futura gestione dell'impianto. Una volta completati i lavori e gli adempimenti necessari alla messa in esercizio, l'intera infrastruttura di illuminazione sarà consegnata al Comune di Alghero, che si è dichiarato disponibile a prenderla in carico. «Ringrazio Anas per il pacchetto di iniziative che apporteranno quei miglioramenti auspicati da tempo e ribadiamo il ringraziamento a Michele Pais per l'impegno presso il Ministero delle Infrastrutture. La collaborazione istituzionale è un valore importante che va custodito e coltivato sempre nell'interesse della comunità», ha detto il sindaco Cacciotto. «Oltre alla disponibilità alla gestione dell'impianto di illuminazione, è stata accolta anche la richiesta formulata ad agosto per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza. Siamo ampiamente soddisfatti dalle prospettive che si concretizzeranno».





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