Si è chiusa, con successo, la nona edizione del festival Ironik. La novità dell’edizione 2023 è stata l’introduzione della nuova location: il Museo Archeologico Paleobotanico di Perfugas. All'interno del giardino del museo si è celebrata la fusione tra antico e moderno, regalando al pubblico esperienze uniche e coinvolgenti.

La line up di quest’anno si è rivelata vincente sotto tanti punti di vista, sottolineano i promotori. Eclettismo puro, innovazione e grande libertà artistica sono stati i punti focali di questo festival, che ogni anno si conferma un contenitore di idee e progetti. Partendo dalle realizzazioni degli artisti dello studio A mano libera di Torino, che hanno dato un tocco colorato ed eccentrico, esponendo le loro opere all’interno del giardino del museo, per arrivare alle video installazioni Corrado Podda in arte Oao Oa, Visual Artist che con i suoi lavori ha accompagnato i live e i djset, dal tramonto sino a notte fonda. Dj Renton ha aperto le danze con una warm up speciale dai suoni free ed eccentrici. A seguire Kabaret Maker, ha proposto un set a 360 gradi di pura perdizione sonora. Arrogalla si è esibito a piedi nudi accompagnato dalle sue macchine e dall'inseparabile loop station, regalando al pubblico un live spontaneo ed eterogeneo, dedicando la sua performance alla scrittrice e amica Michela Murgia da poco scomparsa. Amedeo Inglese aka Noi e il sassofonista Enzo Favata, hanno dato vita ad un live unico, passando dalla sperimentale alla techno, sino alle mille sfaccettature dell’elettronica più moderna e ricercata. Puta Caso: un uragano di energia che con il suo stile unico e difficile da definire ha alzato i ritmi e preparato il campo per Fango. L'artista veneto è stato la vera rivelazione per questa nona edizione: a parer degli spettatori, «una montagna russa di emozioni»

A chiudere in bellezza questa edizione targata 2023, i locali e ormai affermati Audio Cla e Rora Nagazaky. Per tutta la durata del festival, gli spazi del museo, si sono trasformati in veri e autentici laboratori di innovazione, includendo attività in grado di coinvolgere varie fasce d'età. Dal Laboratorio Tessile Il Fuso di Andrea Serra, ormai noto in tutta l'isola per le sue realizzazioni uniche, ai Laboratori Magici per Bambini Curiosi a cura di Marina Independent Usborne Organizer, senza dimenticare l'escursione attraverso i sentieri dell'Anglona, della Guida Ambientale Antonio Sotgiu.

