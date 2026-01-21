il rogo
21 gennaio 2026 alle 09:23aggiornato il 21 gennaio 2026 alle 09:25
Paura a Sassari: prende fuoco un autobus dell’AtpL’incidente davanti all’Istituto agrario, in via Bellini. Le fiamme hanno avvolto il motore del veicolo
A fuoco autobus dell'Atp stamattina in via Bellini a Sassari davanti all'istituto agrario.
Le fiamme hanno avvolto il motore, distruggendolo. Non si registrano feriti.
Sul posto vigili del fuoco, polizia di Stato e Locale per mettere in sicurezza la zona.
