I vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres sono intervenuti tempestivamente in via Pacinotti per una fuga di gas esterna. Gli operai della ditta impegnata nei cantieri per la realizzazione della fibra ottica, inavvertitamente, hanno tranciato una delle condotte del gas collegata alle abitazioni.

Sul posto la Polizia locale che ha immediatamente allarmato le squadre del 115, giunte in emergenza a riparare il tubo e a mettere in sicurezza l'area. Fortunatamente non si trattava della condotta principale ma soltanto di una ramificazione collegata a una palazzina.

L'area, in prossimità dell'incrocio con via Antonelli, è stata interamente transennata in entrambi i lati della strada per evitare che i passanti potessero avvicinarsi e per consentire le operazioni di intervento in sicurezza.

