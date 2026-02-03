Giovedì 5 febbraio alle 10.30, nella sala del sindaco a Porta Terra, sarà presentato “Passi Sicuri - Sicurezza e arte per le strade scolastiche”, progetto innovativo che unisce educazione civica, arte pubblica e sicurezza stradale, coinvolgendo direttamente studentesse e studenti dei tre istituti comprensivi algheresi.

All’incontro prenderanno parte il sindaco Raimondo Cacciotto, l’assessora alla Cultura, innovazione e conoscenza Raffaella Sanna e l’assessore all’Urbanistica, partecipazione e immaginazione civica Roberto Corbia, insieme al direttore generale Inail Alfredo Nicifero, a una rappresentanza dell’Aci, ai dirigenti scolastici Giovanni Ibba, Vincenzo Scanu e Paola Masala, oltre ai coordinatori dell’Associazione culturale Itinerandia.

“Passi Sicuri” parte dai percorsi quotidiani che ragazze e ragazzi compiono per raggiungere la scuola: le strade diventano così spazi educativi e di progettazione condivisa. Promossa da Itinerandia e sostenuta da partner istituzionali e tecnici, l’iniziativa coinvolge studenti, docenti, dirigenti scolastici e famiglie nella progettazione di attraversamenti pedonali artistici ad alta visibilità, pensati per rendere le strade più sicure, ma anche più belle e accoglienti.

