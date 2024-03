Una lunga maratona di artisti italiani sul palco allestito sotto la torre simbolo di Porto Torres. È la Pasquetta in musica che caratterizzerà la giornata di festa in programma lunedì 1 aprile nell’area intorno alla Torre Aragonese e nel centro cittadino: musica, mercatini, animazione, mostre e un festival rock. Dopo il successo delle precedenti edizioni anche quest’anno Porto Torres ospita l’evento "Note sotto la Torre - Pasquetta in musica per l’Asinara” che animerà lo spazio verde che circonda la Torre Aragonese, il corso e le diverse piazze cittadine.

Alle 17, sul palco allestito nell’area intorno alla Torre Aragonese, saliranno i Tazenda seguiti poi, alle 18.30, dagli artisti del progetto Rezophonic di Mario Riso con Cristina Scabbia, Omar Pedrini, Eva Poles, Paletta, Gagno, Andy, Francesco (Fry) Moneti, Gagno e Garrincha, membri delle band tra le più rappresentative della scena musicale italiana e internazionale, quali Lacuna Coil, Timoria, Prozac +, Punkreas, Bluvertigo e Modena City Ramblers. Infine dalle 20.30 spazio alla musica di Dj Toky di Virgin Radio.

L’evento prenderà il via ufficialmente alle 10 con l’apertura della grande area pedonale che per tutta la giornata ospiterà gli appuntamenti e le iniziative, finalizzate principalmente alla promozione del Golfo e dell’Isola dell’Asinara. I Tazenda interromperanno le prove del nuovo tour per partecipare al concerto di musica e solidarietà e proporranno uno spettacolo speciale e inedito per Porto Torres.

Rezophonic è un progetto nato da un’idea di Mario Riso che, in quindici anni di attività e con all’attivo due dischi e un terzo in lavorazione, ha utilizzato la forza della grande musica per portare all’attenzione del pubblico tematiche legate alla solidarietà, alla sostenibilità ambientale e alla lotta agli sprechi alimentari. Sono ormai centinaia gli artisti e i grandi nomi che negli anni hanno aderito al progetto che - sotto l’egida prima di Amref e poi di Icio Onlus – ha permesso di realizzare in Africa 175 pozzi, 15 cisterne e 3 scuole.

Per tutta la giornata gli stands degli operatori del Parco dell’Asinara resteranno posizionati nell'area verde intorno alla Torre aragonese in piazza Colombo. Nella stessa area si svolgerà una nuova edizione dell'estemporanea di pittura organizzata dalla TNT Global Art, dedicata in maniera specifica all'Asinara e alle sue peculiarità paesaggistiche, ambientalistiche e naturalistiche. L’Isola Parco sarà promossa anche attraverso le installazioni artistiche realizzate lo scorso anno dalla ditta Arcobaleno, con maxischermo di immagini e filmati delle sue bellezze naturalistiche, messe a disposizione da Daniele Amato di Isola Mea.

Nella parte centrale della Piazza Eroi dell’Onda sarà allestita un’area bimbi con i giochi gonfiabili. Corso Vittorio Emanuele ospiterà i mercatini dell’artigianato e delle opere d’ingegno mentre tutte le altre bancarelle, dedicate al commercio e al food, saranno allestite nell’area della passeggiata coperta in via Mare e in un’altra area di Piazza Eroi dell’Onda. Il Vespa Club Porto Torres curerà inoltre una mostra statica nell'area tra la Piazza Umberto I e la Chiesa della Beata Vergine della Consolata. La manifestazione è organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con numerose associazioni di Botteghe Turritane.

