C’è una richiesta di rinvio a giudizio per la morte del piccolo Gioele Putzu, avvenuta a Ozieri a settembre del 2024: il bambino olbiese, 9 anni, era stato schiacciato dalla porta di un campo di calcio del paese.

Il processo, con l’accusa di omicidio colposo, è stato chiesto dalla pm Maria Paola Asara della Procura di Sassari nei confronti del dirigente della società di calcio giovanile che aveva in carico l’impianto.

Il dramma si era consumato in pochi minuti: Gioele stava giocando con altri bambini quando aveva sbattuto violentemente contro la porta, che gli era finita addosso schiacciandogli il torace.

