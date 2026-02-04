Il Gruppo consiliare di Forza Italia interviene con durezza sullo stato di totale oscurità che da mesi interessa la strada litoranea che costeggia il Lido di Alghero fino al Calich.

Gli azzurri sottolineano che si tratta di un’arteria utilizzata quotidianamente da sportivi, ciclisti, pedoni e automobilisti, che nelle ore serali e nelle prime ore del mattino diventa estremamente pericolosa a causa dell’assenza di illuminazione pubblica.

«Non siamo intervenuti prima per senso di responsabilità – spiegano - confidando che l’Amministrazione comunale potesse porre rimedio spontaneamente a una situazione evidentemente pericolosa e indecorosa. Purtroppo così non è stato».

A novembre il disservizio riguardava il tratto tra l’Istituto d’Arte e il Calich, oggi la criticità si è ulteriormente aggravata perché da circa un mese i lampioni risultano spenti dall’hotel Florida fino alla laguna.









© Riproduzione riservata