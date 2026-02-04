A volte ritornano. Ma nel caso del quartiere Rizzeddu-Monserrato a Sassari i cinghiali, in realtà, non se ne sono mai andati.

Ormai è quotidianità l’incursione notturna dei mammiferi nel perimetro tra le vie Rockefeller, Londra e Mosca dove attaccano i mastelli, estraendo le buste dei rifiuti e spargendo la spazzatura per terra. E da diversivo che destava ilarità all’inizio, adesso invece i residenti, rappresentati dal Comitato di quartiere, denunciano che la situazione si è fatta pesante e si sta cominciando ad avere paura.

«Esco alle 4 del mattino per andare a lavorare - riferisce un abitante - e me li sono trovati davanti anche ieri. Oltre a vanificare il porta a porta, cosa ci assicura che prima o poi non attacchino?».

Gli esemplari sono diversi e occupano, oltre all’area citata, anche quella davanti all’Inps e nei pressi della caserma dei carabinieri. Il problema riguarda altre zone di Sassari, dai quartieri Prunizzedda e Monte Rosello Alto a Luna e Sole alla rotatoria davanti al Mercato civico, dove ormai i cinghiali “pascolano” in branco.

