La sezione di Forza Italia “Annibale Francesconi” di Porto Torres esprime soddisfazione per la nomina ufficiale di Ilaria Faedda quale membro del consiglio direttivo dell’Ente Parco Nazionale dell’Asinara formalizzata nella giornata di ieri, con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Ilaria Faedda, neo commissario cittadino e figura di riferimento del Partito Forza Italia nel territorio, «entra a fare parte dell’organo di governo del Parco con l’obiettivo di creare opportunità reali nel territorio in termini di protezione e valorizzazione ambientale e ritorno economico e di immagine. Lavoro che avverrà in sinergia con il presidente Gianluca Mureddu, gli altri membri del direttivo, tutte le istituzioni e gli operatori coinvolti». Oltre ad Ilaria Faedda, in rappresentanza del Ministero dell’Ambiente, fanno parte del direttivo i sindaci di Porto Torres e di Sassari, Massimo Mulas e Giuseppe Mascia, la sindaca di Stintino Rita Limbania Vallebella e la sindaca di Castelsardo, Maria Lucia Tirotto, e il consigliere del Comune di Sorso, Gianni Tilocca, in rappresentanza del Ministero dell’Agricoltura. Per la segreteria cittadina si tratta «di un successo straordinario per la nostra sezione e un riconoscimento del lavoro incessante che il gruppo ha svolto in questi ultimi due anni nel territorio. Non è soltanto un risultato individuale, ma una azione politica portata avanti con i vertici provinciali e regionali e i nostri rappresentanti a Roma. Azione che dimostra l’importanza della struttura e del nostro coordinamento all’interno del Partito.» Non mancano le cose da fare ei programmi di sviluppo per l’Isola. «Ricordiamo infatti che l’isola versa da anni in totale stato di abbandono, con immobili in avanzato stato di degrado, problemi idrici e fognari, con una gestione insufficiente sotto il profilo sociale e fallimentare sotto l’aspetto economico. In tal caso il ruolo assunto – aggiunge la segreteria di FI - rientra in un organismo che è tutt’altro che passivo, ma ha il compito di esprimere pareri e avanzare proposte, sicuramente un ruolo da svolgere con determinazione che permette di evitare che vengano prese decisioni dall’alto senza alcun coinvolgimento del territorio.»

