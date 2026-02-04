Iniziativa Alghero con il presidente Francesco Sasso punta i riflettori sulla Torre della Polveriera, le cui condizioni avrebbero raggiunto un livello di degrado da allarme rosso. In una nota l’associazione sottolinea la gravità della situazione «prossima al collasso», come dimostrerebbero i numerosi segni di dissesto strutturale visibili sull’intera torre che si trova lungo i Bastioni Pigafetta.

Un rischio di cedimento che viene attribuito a una «prolungata e ingiustificabile inerzia», con conseguenze potenzialmente irreparabili per uno dei beni storici più significativi della città. A rendere il quadro ancora più allarmante è il fatto che l’area risulti tuttora liberamente accessibile, priva di misure di interdizione o di messa in sicurezza. Cittadini e turisti continuano infatti a transitare sotto una struttura potenzialmente instabile, esponendosi a un pericolo concreto per la propria incolumità.

Iniziativa Alghero chiama direttamente in causa il Comune di Alghero, cui compete il dovere di tutelare il patrimonio storico e garantire la sicurezza pubblica. Da qui la richiesta di un intervento immediato e non più procrastinabile: messa in sicurezza con opere di puntellamento e immediata interdizione dell’intera area interessata, per scongiurare conseguenze irreparabili.

