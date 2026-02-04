Momenti di panico nel plesso scolastico del Tecnico Nautico dell’Istituto d’istruzione Mario Paglietti di Porto Torres dove, questa mattina poco prima di mezzogiorno, qualcuno degli studenti ha spruzzato dello spray al peperoncino in un corridoio davanti alle aule del piano terra. L’aria è diventata irrespirabile e irritante costringendo studenti e personale a lasciare le classi. A dare l’allarme il personale amministrativo che, dopo aver chiesto l’intervento del responsabile della sicurezza, ha allertato le forze dell’ordine.

Immediata l’evacuazione della scuola, fuori dai cancelli dove è intervenuta l’ambulanza del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Porto Torres. Una insegnante di Italiano, sofferente di asma, è stata trasferita al pronto soccorso del Santissima Annunziata. La sostanza urticante si è diffusa rapidamente, raggiungendo anche il secondo piano e rendendo l'aria irrespirabile. I sintomi sono stati immediati per alcune persone: forte prurito al naso e alla gola. Una insegnante di lettere ha raccontato di essersi precipitata all'esterno dell'edificio per aver avvertito una sospetta intossicazione. Assistiti anche alcuni studenti che però non avrebbero subito alcuna conseguenza.

Il protocollo di sicurezza è scattato istantaneamente, portando all'evacuazione completa della struttura, sia studenti sia docenti che il resto del personale tecnico e amministrativo. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per poter identificare il colpevole, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'intero edificio scolastico del Lungomare. Fortunatamente la situazione è ritornata nella normalità dopo pochi minuti. Il dirigente scolastico, Daniele Taras, su autorizzazione dei carabinieri, ha disposto la ripresa dell'attività didattica. All'esterno è rimasta un'ambulanza per garantire l'intervento sanitario in caso di necessità.

