Il Comune di Ozieri è al lavoro per individuare gli interventi necessari per il ripristino del selciato di Piazza Baden Powell, nell’area antistante il Museo alle Clarisse. L’Amministrazione Comunale sta procedendo con le necessarie valutazioni tecniche per individuare la soluzione più idonea al ripristino del basolato in porfido ad "opus incertum", che da tempo presenta, in alcune porzioni della piazza, problemi di aderenza e stabilità.

Considerata anche la situazione di potenziale pericolo per pedoni e fruitori dell’area, l’obiettivo è intervenire in tempi compatibili con la necessità di garantire un’opera efficace e duratura. È inoltre necessaria una verifica e una concertazione dell’intervento con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, così da individuare le modalità operative più appropriate e rispettose del contesto.

L’intento dell’Amministrazione è quindi quello di definire quale intervento sia concretamente fattibile, sotto il profilo tecnico e autorizzativo, e quale sia il relativo quadro economico, così da poter programmare il ripristino del selciato e restituire alla piazza condizioni adeguate di sicurezza, fruibilità e decoro.

È inoltre necessario intervenire per prevenire il ripetersi dei danneggiamenti, anche in considerazione degli ingressi non autorizzati di autovetture nell’area pedonale della piazza. A tal fine, si provvederà a predisporre appositi ostacoli amovibili, da collocare all’occorrenza, così da impedire l’accesso ai veicoli non autorizzati e tutelare il selciato nel tempo.

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