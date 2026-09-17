Lo storico stadio Mariotti si prepara a riaprire le porte al calcio dopo anni di chiusura. Il sindaco Raimondo Cacciotto ha effettuato un sopralluogo nell'impianto sportivo, utilizzato come hub vaccinale durante l'emergenza Covid e da allora rimasto inutilizzato.

L'obiettivo è restituire finalmente all'Alghero Calcio la sua sede originaria, possibilmente già in occasione della partita casalinga di domenica 20 settembre. Grazie al lavoro della Giunta e degli uffici comunali, il campo è stato ripristinato e si avvicina il momento della riapertura. Nel corso del sopralluogo, il primo cittadino ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al recupero della struttura, esprimendo l'auspicio che l'iter amministrativo, ormai alle battute finali, possa concludersi senza ulteriori intoppi. Un altro passaggio importante è previsto per domani mattina, venerdì 18 settembre, quando sarà rimossa la vecchia imbarcazione che da anni si trovava nel cortile del Comando dei Barracelli e che successivamente era stata trasferita nell'area filtro adiacente agli spalti dello stadio. Ad annunciarlo sono i consiglieri comunali Christian Mulas, Gianni Martinelli e Alberto Bamonti. La barca sarà ritirata da una ditta specializzata e trasferita nel proprio piazzale per la messa in sicurezza. Seguiranno le procedure per il corretto smaltimento, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente fin dal 2014. La liberazione dell'area consentirà di completare le attività necessarie per il collaudo dell'impianto, passaggio indispensabile per la piena fruibilità dello stadio.

«Siamo contenti per il contributo e la collaborazione degli assessorati competenti, in particolare per la Manutenzione e gli Impianti sportivi, ma soprattutto per la volontà dell'Amministrazione di affrontare e risolvere una situazione che si trascinava da anni», dichiarano i tre consiglieri. La riapertura rappresenterebbe un momento particolarmente atteso per la società giallorossa e per i tifosi, costretti da anni a rinunciare alla loro storica casa.

«La restituzione del campo Mariotti agli algheresi è il risultato di un lavoro di squadra», sottolineano Mulas, Martinelli e Bamonti, evidenziando la collaborazione tra amministratori, assessorati, uffici e operatori.

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