3 anni e 9 mesi. Questa la condanna, disposta oggi in tribunale a Sassari, contro un 71enne algherese accusato di violenza sessuale, tra il 2015 e il 2016, nei confronti di una giovane al tempo 14enne.

Il collegio, presieduto da Monia Adami, a latere Valentina Nuvoli e Stefania Mosca-Angelucci, ha disposto anche 10mila euro di provvisionale nei confronti della parte civile.

Secondo le contestazioni l’uomo avrebbe intrattenuto dei rapporti intimi con la giovane che, in quegli anni, frequentava una scuola di ballo dove insegnava la persona. La pm Maria Paola Asara, che aveva sollecitato 10 anni di reclusione, aveva ripercorso in discussione gli episodi delle presunte violenze agli atti, e denunciati dalla parte offesa una volta divenuta maggiorenne, ritenendo la ragazza credibile.

Di altro avviso le difese e lo stesso 71enne che, durante alcune dichiarazioni spontanee in Aula, aveva dichiarato: «Non ho mai commesso atti e violenze sessuali nei confronti della ragazza». Ad assistere la parte civile è stata l’avvocata Gavinuccia Arca mentre i legali della difesa erano Elias Vacca e Nicola Satta. I due difensori hanno anche precisato: «La sentenza ci soddisfa su un punto: il nostro assistito secondo i giudici non è uno stupratore. Confidiamo nella possibilità di affermare, nei gradi successivi, che il consenso della giovane era valido perché pieno e consapevole».

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