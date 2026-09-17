Il Consiglio Comunale è stato convocato in seduta aperta nella sala consiliare del Palazzo Municipale di Piazza Umberto I° lunedì 21 settembre alle ore 11.

La seduta sarà dedicata al ricevimento della delegazione istituzionale in arrivo da Kayemor, la città senegalese con la quale il Comune di Porto Torres ha sottoscritto ufficialmente il Patto di Gemellaggio il 1° aprile 2026, nel corso della missione istituzionale nel Dipartimento di Nioro du Rip, in Senegal. Dopo l’accoglienza riservata alla delegazione turritana in occasione della firma del Patto, è ora Porto Torres a ricambiare l’ospitalità, rafforzando un rapporto nato per costruire nel tempo nuove occasioni di incontro, conoscenza e collaborazione.

Il gemellaggio rappresenta, infatti, uno strumento privilegiato per favorire e consolidare le relazioni istituzionali, culturali ed economico-commerciali tra città di Paesi diversi, promuovendo il dialogo, lo scambio di esperienze e buone pratiche e la progettazione condivisa. Costituisce, inoltre, un'importante opportunità per intercettare nuove occasioni di finanziamento, sviluppare progettualità comuni e rafforzare la presenza istituzionale della città turritana nei contesti internazionali. Un percorso costruito secondo un metodo preciso che recepisce le direttive nazionali in materia di gemellaggi e che si inserisce in una visione più ampia, capace di cogliere le opportunità del Piano Mattei per l'Africa promosso dal Governo italiano e del piano "Vision Senegal 2050".

A guidare la delegazione sarà il Sindaco di Kayemor Saliou Cissé, accompagnato dal Vicesindaco Babacar Badiane, dal Presidente della Commissione Partenariato e Sviluppo Ibrahima Cissé, dalla Presidentessa della Commissione Femminile Aminata Sall, dal Presidente della Commissione Cooperazione Decentrata Kode Ndiaye, dal Presidente della Commissione Religiosa e Sociale Modou Cissé, dal Direttore Generale dell’Agenzia per lo Sviluppo Municipale Mamouth Diop e dal mediatore linguistico Mohamadou Lamine Thiam.

Nei giorni successivi gli ospiti avranno l’opportunità di conoscere da vicino Porto Torres, la sua storia e il patrimonio archeologico, monumentale e paesaggistico della città. Tra le visite in programma vi sono quelle alla Necropoli di Su Crucifissu Mannu, patrimonio UNESCO, al Museo del Porto, alle chiese cittadine e ai siti archeologici. In programma anche incontri con gli altri enti del territorio, momenti di confronto con il mondo della scuola e una visita all’Asinara. Un percorso pensato per offrire alla delegazione una visione d’insieme della città e, allo stesso tempo, creare occasioni concrete di confronto sulle rispettive esperienze amministrative e sulle possibili prospettive di collaborazione. La visita si concluderà venerdì 25 settembre con una tavola rotonda al Palazzo del Marchese, alla presenza dei consiglieri comunali e dei rappresentanti degli enti coinvolti. La visita ufficiale rappresenta dunque un nuovo passo nel percorso iniziato in Senegal lo scorso aprile, quando il sindaco Saliou Cissé definì il gemellaggio «un ponte tra il popolo italiano e il popolo senegalese».

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