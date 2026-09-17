L’associazione Tuteliamo il Golfo dell’Asinara organizza per lunedì 21 settembre alle ore 17, presso l'aula magna dell'Istituto comprensivo 2 "Don Antonio Sanna", nel plesso della scuola De Amicis di Porto Torres, con ingresso da Via Azuni Porto Torres, un seminario pubblico divulgativo dedicato alla cronologia dendrochimica e alle sue applicazioni nello studio dell’ambiente.

Relatore dell’incontro sarà il professore Paolo Cherubini, del WSL – Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, scienziato di riferimento internazionale nello studio degli anelli di accrescimento degli alberi e del loro utilizzo come veri e propri archivi della storia ambientale.

Durante l’incontro verrà spiegato come, attraverso la datazione degli anelli e l’analisi chimica del legno, sia possibile ricercare tracce di metalli, elementi chimici e contaminanti e ricostruirne l'andamento nel tempo. Una metodologia di particolare interesse per un territorio come quello di Porto Torres, caratterizzato da una lunga storia industriale e dalla presenza di un Sito di interesse nazionale per le bonifiche.

Il seminario sarà inoltre l’occasione per presentare il progetto di studio dendrochimico nel Sin di Porto Torres promosso dall’Associazione Tuteliamo il Golfo dell’Asinara, con l’obiettivo di verificare le potenzialità degli alberi presenti nel territorio per ricostruire alcuni aspetti dell’inquinamento ambientale del passato.

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