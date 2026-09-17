Il Comune di Alghero ha formalizzato l’acquisizione dell’ex cinema teatro della borgata e della relativa area pertinenziale di 360 metri quadrati, al prezzo simbolico di un euro ciascuno. L’operazione è stata perfezionata ieri a Cagliari e apre la strada al recupero di uno degli edifici simbolo della città di fondazione.

Costruito nel 1936 e chiuso da oltre trent’anni, l’ex cineteatro rappresenta un tassello importante del patrimonio storico e architettonico di Fertilia. Con il passaggio di proprietà al Comune sarà ora possibile programmare concretamente gli interventi di recupero e individuare una nuova destinazione per l’immobile.

Per il progetto tornano inoltre disponibili 1,9 milioni di euro, risorse originariamente previste dalla legge regionale 3 del 2008, che potranno essere utilizzate nell’ambito del progetto pilota di riuso turistico e marketing territoriale della borgata.

Il risultato arriva al termine di un percorso amministrativo complesso, avviato attraverso il confronto con la Regione e culminato, nel febbraio 2025, con il via libera del Consiglio comunale all’acquisizione. Un lavoro che ha coinvolto gli uffici comunali, gli assessori Enrico Daga, Francesco Marinaro e Roberto Corbia e il consigliere regionale Valdo Di Nolfo.

L’obiettivo dell’amministrazione guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto è inserire il recupero dell’ex cineteatro in un programma più ampio di valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e culturale di Fertilia, restituendo una funzione agli immobili rimasti inutilizzati per decenni.



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