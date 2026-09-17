Nuovo incendio nell’ex bar El Trò, sul lungomare Valencia ad Alghero, già aggredito dalle fiamme nel 2024. La struttura, chiusa da alcuni anni e ormai in condizioni di evidente degrado, è stata ancora una volta interessata da un rogo, probabilmente di origine dolosa.

L’intera area è stata interdetta. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che, mentre percorrevano la passeggiata, hanno notato una densa colonna di fumo levarsi dall’immobile abbandonato. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco. A evitare che la situazione degenerasse è stato l’intervento di un cittadino che ha tenuto a bada le lingue di fuoco con una pompa, fino all’arrivo dei pompieri che hanno quindi provveduto alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

L’ennesimo episodio riporta al centro dell’attenzione il destino dell’ex El Trò, un immobile che occupa una posizione privilegiata sul lungomare ma che, dopo anni di inutilizzo, è ormai ridotto in rovina. Sulla struttura, così come sull’intero Colle Balaguer, grava un vincolo di uso civico che potrebbe aver contribuito a ostacolare il recupero e la valorizzazione degli immobili presenti nell’area. Il Comune di Alghero sta lavorando proprio al trasferimento del vincolo delle terre civiche alla pineta di Maria Pia, un'operazione finalizzata a liberare le potenzialità di diversi immobili del lungomare Valencia, da tempo inutilizzati e in stato di abbandono.

© Riproduzione riservata