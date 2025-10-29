Arrestato a Ozieri, nello scorso weekend, un uomo accusato di maltrattamenti contro familiari, violazione dei provvedimenti del giudice e del divieto di avvicinamento alla parte offesa. L’uomo, secondo quanto appurato dai carabinieri, aveva compiuto una serie di comportamenti vessatori e intimidatori nei confronti della compagna che alla fine, anche con l’aiuto e il sostegno dei militari, aveva deciso di lasciare l’abitazione.

In un primo momento il tribunale aveva disposto per l’indagato il divieto di avvicinamento alla persona offesa con l’impiego del braccialetto elettronico. La persona si rifiutava categoricamente di indossarlo e provava più volte a contattare la propria ex compagna, contravvenendo a quanto imposto dal giudice.

A quel punto si è deciso un aggravamento della misura cautelare e l’uomo è stato tratto in arresto dai carabinieri e condotto nel proprio domicilio dal quale non potrà allontanarsi senza il permesso del giudice.

