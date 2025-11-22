Rifacimento di strade con lavori di bitumazione nelle vie del centro di Ozieri. È di questi giorni l'attività di manutenzione straordinaria dell'acciottolato nel centro storico cittadino.

Opere necessarie e indifferibili, eseguite dalle maestranze locali, della ditta Brundu e Sarobba. L'intervento garantisce la sicurezza al transito veicolare e pedonale delle vie dei quartieri del centro matrice di prima edificazione.

Saranno diverse le zone interessate dagli interventi di ripristino del manto che ad oggi hanno interessato: piazza Cantareddu, via Coatit, via Volta, via Tola, piazza Santa Lucia, mentre tante altre saranno oggetto di interventi manutentivi per i prossimi giorni.

È previsto inoltre nell'appalto, la messa in quota (a livello strada) di pozzetti, caditoie e griglie di raccolta acque piovane. Il sindaco Marco Peralta non esclude che durante queste lavorazioni sia possibile si possano creare inevitabili difficoltà ai residenti ed ai cittadini che transitano su tali strade, ma l'intervento andava messo a regime in vista degli eventi imminenti del Sant'Andria.

Contemporaneamente ai lavori di bitumazione di alcune vie cittadine, proseguono quelli di riparazione di strade dell’abitato. Con un ulteriore impegno finanziario stiamo provvedendo a riparare il selciato danneggiato in più punti. I lavori proseguiranno con ulteriori prossimi interventi per ripristinare la bellezza delle vie della città.

