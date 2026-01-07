Lavori al Coghinas: Consorzio Industriale Asi senz’acquaDisagi dalle 7 di giovedì 8 gennaio alle 12 di venerdì 9
I disagi per l’interruzione idrica questa volta si ripercuoteranno sulle aziende della zona industriale di Porto Torres. L’Enas domani, giovedì 8 gennaio, procederà con gli interventi per la riparazione di alcune dispersioni presenti nella linea Dn 1400 dell'impianto del Coghinas II. A Porto Torres, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica nel quartiere di Serra Li Pozzi e nel Consorzio Industriale provinciale, nell'area Asi sito delle aziende produttive che dovranno affrontare possibili disagi, dalle 7 di giovedì 8 gennaio alle 12 di venerdì 9 gennaio.
Nel centro abitato, l’alimentazione verrà garantita dai pozzi di Li Pidriazzi. Abbanoa ha previsto il servizio di autobotti nei pressi del campo sportivo di viale delle Vigne, a partire dalle 8 di domani. Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Gli interventi erano stati rinviati a causa del maltempo. Il calo delle temperature potrebbe creare difficoltà all'esecuzione dei lavori.