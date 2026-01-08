Proseguono le indagini degli inquirenti svizzeri per ricostruire nella loro esattezza i tragici fatti della notte di Capodanno al locale “Le Constellation” di Crans-Montana, devastato da un incendio che ha provocato oltre 40 morti e cento feriti. E, assieme ai fatti, si cerca anche di accertare le responsabilità.

Il tutto, nell’estremo cordoglio per le giovanissime vittime e tra le polemiche, legate soprattutto a un eccessivo garantismo nei confronti di Jacques Moretti e Jessica Maric, i proprietari del locale, indagati per omicidio, lesioni e incendio involontari. «In Italia sarebbero stati arrestati», aveva dichiarato l’ambasciatore italiano Gian Lorenzo Cornado subito dopo la tragedia. Invece per le autorità elvetiche non sussistono al momento elementi che richiedano l’emissione di misure cautelari.

Intanto, gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze dei sopravvissuti e anche foto e video della notte della tragedia. Uno dei filmati, riferiscono diversi siti di news, mostrerebbe Jessica Maric che si allontana con l’incasso della serata per scampare alle fiamme.

Altre polemiche riguardano il sindaco della località sciistica Nicolas Féraud, che in conferenza stampa ha confermato che nel locale non ci sono stati controlli per cinque anni e che per molti avrebbe dovuto rassegnare le dimissioni in seguito a quanto accaduto.

(Unioneonline)

