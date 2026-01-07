Sono 22 le strade cittadine interessate da un piano di manutenzione straordinaria messo in campo dall’Amministrazione comunale, con un progetto esecutivo in fase di gara d’appalto. Gli interventi, finanziati con 1,4 milioni di euro tra fondi di bilancio e risorse regionali, puntano a migliorare sicurezza, decoro urbano e qualità della viabilità, intervenendo sulle situazioni di maggiore criticità e sugli assi più trafficati. L’affidamento dei lavori è previsto tra fine gennaio e metà febbraio, con l’apertura dei cantieri nel mese di marzo. Gli interventi interesseranno il centro cittadino (tra cui via Vittorio Emanuele, via Mazzini, via Cagliari e via Catalogna), le zone nord e sud della città e Fertilia, dove si interverrà anche all’ingresso della borgata e in alcune vie interne. Oltre al nuovo manto d’asfalto, il progetto prevede il rifacimento della segnaletica orizzontale e interventi mirati sui percorsi pedonali, in particolare in via Vittorio Emanuele, con l’adeguamento di tratti di marciapiede e la realizzazione di rampe agli attraversamenti. <È solo l’inizio di un percorso che nel 2026 darà risposte concrete alla città >, sottolinea il sindaco Raimondo Cacciotto. <Vogliamo garantire una viabilità più sicura per tutti>, aggiunge l’assessore alle Manutenzioni Francesco Marinaro

