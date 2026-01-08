Inferno di fuoco a Porto Torres: bruciati un furgone e due autoSul posto 115 e carabineri, che hanno avviato accertamenti
Inferno di fuoco nella notte, in via Balai, a Porto Torres. Tre mezzi in sosta sono stati bruciati in pochi minuti da un incendio scaturito, poco dopo le 23, probabilmente da un furgone Renault di proprietà di un imprenditore del settore turismo, un 63enne di Porto Torres.
Il forte vento ha favorito il propagarsi delle fiamme fino a coinvolgere i mezzi vicini. Il furgone si trovava tra una Fiat Panda, raggiunta dalle fiamme e danneggiata seriamente nel vano anteriore, ed una Hyundai Tucson, distrutta nella parte posteriore.
I proprietari tutti residenti in via Balai, in prossimità dell’incrocio con via Benedetto Croce, sono scesi in strada dopo l’allarme lanciato dai vicini, preoccupati per il forte rumore causato dallo scoppio delle gomme per effetto della combustione.
Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento locale che hanno dovuto combattere con il forte vento per evitare che le fiamme si propagassero ancora, fino a provocare ulteriori danni alle auto vicine.
Sul luogo dell’incendio anche i carabinieri della compagnia di Porto Torres che indagano sulle origini del rogo, in attesa della relazione dei vigili del fuoco che non escludono alcuna causa.