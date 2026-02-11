Tratto in arresto a Sassari per il danneggiamento aggravato del padiglione del Materno Infantile delle cliniche di San Pietro dell’Aou.

L’uomo, nei giorni scorsi, aveva cercato di entrare nella struttura sanitaria ma senza fornire un motivo valido e, per questo, era stato respinto dalle guardie giurate a cui, tra l’altro, aveva chiesto di poter usare i loro cellulari.

Al rifiuto dei vigilanti la persona aveva rivolto nei confronti di uno di loro e di altre persone presenti alcune gravi minacce, anche di morte. Allontanatosi, rientrava dopo alcune ore armato di un masso che lanciava, al termine di un ulteriore alterco, contro la porta scorrevole a vetri all’ingresso del padiglione danneggiandola in modo grave. Le volanti della polizia di Stato intervenivano bloccando l’uomo e arrestandolo.

