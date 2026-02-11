Vento forte di maestrale con raffiche oltre i 40 nodi, con le solite ripercussioni sui collegamenti marittimi tra la Sardegna e il resto della Penisola. A farne le spese è lo scalo del Nord Ovest.

La nave della compagnia Moby e Tirrenia, impegnata sulla linea Genova-Porto Torres domani, giovedì 12 febbraio verrà dirottata sul porto Isola Bianca di Olbia. A causa delle condizioni meteo marine avverse, ampiamente previste tanto da allertare la protezione civile, il traghetto Athara in partenza dallo scalo ligure, stasera alle 20.30, seguirà la rotta verso il porto gallurese, saltando il porto turritano.

Sono le conseguenze dell’arrivo di una perturbazione che comporta i soliti disagi via mare. Cancellate anche le due corse di domani, 12 febbraio, delle due navi della compagnia Grimaldi, Cruise Barcellona e Cruise Roma, in partenza da Civitavecchia e Barcellona in direzione Porto Torres. Il porto turritano, pertanto, resterà deserto. Il bollettino del maltempo resterà in vigore fino a venerdì 13 febbraio.

