Momento di accoglienza e di avvio formale alla professione quello che si è svolto nella sede sassarese dell’Ordine degli Architetti, dove sono stati consegnati il timbro e il tesserino alle prime iscritte e ai primi iscritti all’Albo per l’anno 2026. A riceverli i nuovi architetti Jan Damini Hofer, Laura Ara, Silvia Moro e Simone Camboni.

Alla consegna erano presenti il presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Sassari David Foddanu, la segretaria Maria Cristina Marongiu, il tesoriere Salvatore Zirano e la consigliera Maria Gavina Porcu. Nel suo intervento di saluto il presidente Foddanu ha richiamato l’importanza della figura dell’architetto nel contesto sociale, sottolineandone il ruolo centrale nella capacità di plasmare il futuro abitativo e urbano, mettendo in relazione esigenze funzionali, qualità estetica e sostenibilità.

«Una professione che si configura come ponte tra comunità e territori – ha sottolineato - capace di generare spazi vivibili, valorizzare il patrimonio esistente e contribuire concretamente al miglioramento della qualità della vita e alla coesione sociale».

Il tesserino professionale, consegnato insieme al timbro, rappresenta il riconoscimento formale dell’iscrizione all’Albo e dell’appartenenza all’Ordine: uno strumento che certifica competenze, responsabilità e rispetto delle norme deontologiche, offrendo una garanzia di affidabilità verso cittadini, enti e committenti. Per ogni architetto è il segno tangibile dell’ingresso nella comunità professionale e dell’assunzione di un ruolo attivo nello sviluppo del territorio. A conclusione dell’incontro, il presidente David Foddanu ha rivolto ai nuovi iscritti un augurio di buon lavoro, accompagnandoli simbolicamente all’inizio del loro percorso professionale.

