Tentativi di truffa a Ossi, clonato il numero della caserma dei carabinieriDiversi cittadini contattati da sedicenti militari dell’Arma
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Tentata truffa ai danni di alcuni residenti nel territorio comunale di Ossi dove sono arrivate diverse segnalazioni. È stato infatti clonato il numero telefonico della Caserma dei Carabinieri del paese. I malintenzionati stanno contattando telefonicamente alcuni cittadini al numero fisso, spacciandosi per militari appartenenti all’Arma, e con la solita procedura trattengono le potenziali vittime al telefono con vari pretesti mentre tentano di mettere in atto i raggiri, attraverso un complice.
L’amministrazione comunale, come consigliato dai carabinieri, ha allarmato la popolazione invitando i residenti a non fornire dati personali, bancari o altre informazioni sensibili, e a non seguire istruzioni ricevute telefonicamente da sconosciuti, interrompendo immediatamente la chiamata in caso di dubbi. In caso di sospetto si chiede di contattare direttamente le Forze dell’Ordine al 112. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, in particolare alle persone anziane e più vulnerabili, perché possano prestare la massima attenzione, informando familiari e conoscenti della situazione.