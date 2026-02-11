Tentata truffa ai danni di alcuni residenti nel territorio comunale di Ossi dove sono arrivate diverse segnalazioni. È stato infatti clonato il numero telefonico della Caserma dei Carabinieri del paese. I malintenzionati stanno contattando telefonicamente alcuni cittadini al numero fisso, spacciandosi per militari appartenenti all’Arma, e con la solita procedura trattengono le potenziali vittime al telefono con vari pretesti mentre tentano di mettere in atto i raggiri, attraverso un complice.

L’amministrazione comunale, come consigliato dai carabinieri, ha allarmato la popolazione invitando i residenti a non fornire dati personali, bancari o altre informazioni sensibili, e a non seguire istruzioni ricevute telefonicamente da sconosciuti, interrompendo immediatamente la chiamata in caso di dubbi. In caso di sospetto si chiede di contattare direttamente le Forze dell’Ordine al 112. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, in particolare alle persone anziane e più vulnerabili, perché possano prestare la massima attenzione, informando familiari e conoscenti della situazione.

