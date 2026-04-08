Ozieri: nuova illuminazione pubblica nel quartiere ChilivaniDiverse le vie interessate
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Nuove opere di illuminazione pubblica nel quartiere di Chilivani ad Ozieri. L'intervento di riqualificazione con la sostituzione dei nuovi punti luci a Led, eseguiti dalla ditta Edison, è previsto grazie alla definizione dell'Accordo Quadro sottoscritto dall’amministrazione del sindaco Marco Peralta con la stessa societàche ha effettuato i lavori.
Diverse le vie interessate, dove si presentavano le maggiori criticità, zone buie e situazioni di mancanza di sicurezza oggetto di segnalazioni e lamentele da parte dei residenti. Inizia quindi a delinearsi su vasta scala la definizione del Progetto sull'intero territorio comunale. Si giungerà a breve alla totale definizione presumibilmente nei tempi contrattuali stabiliti. Ad oggi si riscontra, viceversa, una decisiva riduzione delle segnalazioni per guasti o disservizi alla rete. Fatto, questo, che evidenzia il raggiungimento dell'obiettivo positivo, secondo un programma portato avanti dall'assessorato all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici che ha la finalità di restituire decoro e condizioni di sicurezza all'intero quartiere di Chilivani.