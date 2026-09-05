Presso la scuola secondaria di primo grado di Punta Idda in via Toufani, a Ozieri, sono in fase di definizione e a breve di ultimazione, importanti interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza, igienico-sanitarie e di decoro degli ambienti destinati quotidianamente ad accogliere studenti, docenti e personale scolastico.

Le opere hanno interessato, in particolare: la messa in sicurezza e l’adeguamento degli impianti elettrici posti sottotraccia, con interventi finalizzati a garantire maggiore affidabilità e sicurezza a servizio della struttura. Parallelamente sono state eseguite opere di risanamento igienico-sanitario degli ambienti, attraverso la rimozione degli intonaci ammalorati e delle porzioni di finitura degradate, il ripristino delle superfici interessate e il successivo rifacimento delle tinteggiature su tutti gli ambienti.

Gli interventi hanno consentito di restituire agli spazi scolastici condizioni più adeguate sotto il profilo della sicurezza, della salubrità, della funzionalità e del decoro, intervenendo sia sugli aspetti impiantistici sia sulle componenti edilizie e sulle finiture interne. Non si tratta soltanto di un intervento edilizio, ma di un investimento concreto sulla qualità degli ambienti nei quali i nostri ragazzi trascorrono una parte importante della loro giornata.

Una scuola sicura, salubre, funzionale e decorosa rappresenta infatti una condizione essenziale per favorire benessere, apprendimento e partecipazione, offrendo a studenti e docenti spazi più accoglienti e adeguati alle esigenze della comunità scolastica. L’importo complessivo dell’intervento è pari a circa 60mila euro. L’Amministrazione comunale attraverso l’assessorato ai Lavori Pubblici, in collaborazione con l’assessorato alla Pubblica Istruzione, continua così il proprio percorso per la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico, con l’obiettivo di garantire strutture sempre più sicure, efficienti e dignitose per le nuove generazioni.

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